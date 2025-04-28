Москва, 28 апреля, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Актриса Элеонора Леви (Мовилло), известная зрителям по ролям эпизодического плана в сериалах «Тайны следствия», «Условный мент» и «Кулагины», скончалась на 58-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения ее дочери Ксении Шведовой, опубликованного на странице матери в соцсети «ВКонтакте».

соцсети Элеонора Леви Элеонора Леви

На сайте «Кино-театр.РФ» говорится, что артистки не стало 23 апреля. Причина ее смерти не указана.

Элеонора Леви родилась 8 июля 1966 года в Воронеже. В 1987 году она получила образование в Воронежском государственном институте искусств, где завершила обучение на курсе Н. В. Дубинского по специальности «артист драматического театра и кино».

В 1992 году вышел фильм-пародия в документально-историческом стиле режиссера Сергея Дебижева «Два капитана 2», в котором Леви воплотила образ одного из ключевых персонажей — Фанни Каплан. За свою карьеру актриса сыграла в 16 проектах.