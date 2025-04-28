Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 28 апреля, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Международный фестиваль военного документального кино RT.Док «Время наших героев» состоится с 19 по 20 мая в культурном центре «Банский Двор» в городе Баня-Луке — самом большом городе Республики Сербской. Он станет платформой для развития культурных связей, а также поможет защитить общую историческую память.

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Сербские зрители увидят картины о событиях в зоне СВО. Организацию фестиваля поддерживают местные патриотические сообщества. Особое значение проведению фестиваля придает тот факт, что этом году, в России празднуют 80-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Церемония открытия фестиваля пройдет 19 мая. В этот день состоится премьера картины российского документалиста «RT.Док» Виталия Бузуева «Полоса отчуждения. Третий рейх против сербов». Фильм расскажет о крупнейшей трагедии XX века, о преступлениях нацистских режимов против сербского народа, о порождении вражды между хорватами и сербами, веками жившими в мире. В картине представлены трагедии целой нации и простых людей.

В рамках фестиваля зрителям также продемонстрируют картины о преступлениях киевского режима, факты о геноциде гражданского населения украинскими карателями, истории о том, как церковнослужители помогают мирным гражданам пережить атаки ВСУ, и примеры того? как творческие европейские коллективы оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса.

В деловой программе фестиваля предусмотрены круглые столы с представителями российских интеллектуальных кругов, военкорами и общественными деятелями Республики Сербской. Темой обсуждения станут неонацистские вызовы российскому и сербскому обществу, а также вопросы сохранения исторической памяти. Зрители также смогут пообщаться с авторами картин, для обсуждения и обмена мнениями.