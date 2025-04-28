Москва, 28 апреля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. В Кремле допускают, что президент России Владимир Путин проведет встречу с режиссером Оливером Стоуном на текущей неделе в Москве. Она может состояться в рамках просветительского марафона общества «Знание», сообщил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

TASS / Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire

«Возможно. Мы надеемся», — ответил на вопрос корреспондента ТАСС официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, ожидается, что Стоун выступит на одной из площадок марафона в его третий день, 30 апреля. Также планируется и выступление президента РФ.

«Возможно, это будет хорошей возможностью для того, чтобы они встретились», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в СМИ сообщалось, что участие в марафоне «Знание. Первые», помимо Стоуна, примет американский правозащитник, бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» Российского общества «Знание» стартовал в понедельник, 28 апреля, в Москве. На его площадках выступят выдающие представители разных сфер — от политики до культуры.

Оливер Стоун является обладателем трех премий «Оскар», пяти «Золотых глобусов» и одной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). В 2017 году вышел его фильм о российском лидере «Интервью с Путиным». В 2023 году американский режиссер, как передавало ИА Регнум, говорил о том, что американская пропаганда намеренно искажает и демонизирует образ Путина.