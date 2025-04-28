Таллин, 28 апреля, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Армения не намерена разрывать отношения с Россией и стремится к тому, чтобы они были основаны на взаимных интересах. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Известия/Павел Бедняков

«Я хотел бы быть очень четким. Зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией», — отметил он в ходе совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалем в Таллине.

Пашинян добавил, что Ереван выбрал сбалансированный курс, Армения выстраивает внешнюю политику в разных направлениях. По его словам, республика в том числе хочет наладить контакты с Азербайджаном и Турцией, улучшить отношения с Грузией и Ираном, а также углубить партнерство с Евросоюзом.

Как передавало ИА Регнум, парламент Армении в марте принял закон о намерении республики вступить в Евросоюз. По утверждению депутатов, это поможет развивать демократические институты и повысить благосостояние населения. 4 апреля президент страны Ваагн Хачатурянподписал этот документ.

При этом спикер парламента Армении Ален Симонян ранее заявил, что республика не хочет выходить из Евразийского экономического союза и намерена параллельно сотрудничать с этой структурой и Евросоюзом. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что нельзя одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС, и призвал Ереван определиться, с кем быть.

Кроме того, Пашинян марте 2024 года заявил о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, две страны, входящие в объединение, якобы участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом Ереван официально не ставил вопрос о выходе из организации. 24 апреля генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил о сохранении рабочих контактов с Арменией.