Москва, 28 апреля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Появился уникальный цикл интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченный к 80-летию Победы. Об этом 28 апреля заявила пресс-служба проекта «Победители».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что целью проекта стало сохранение исторической памяти и передача опыта общения с живыми участниками исторических событий новым поколениям. При этом съемки прошли в обновленных экспозициях отечественных музеев Москвы и регионов, а средний возраст ветеранов, участвующих в интервью, составил 100 лет.

«Затрагиваются не только различные моменты истории Великой Отечественной войны и личной судьбы, но и особенности, свойственные поколению победителей — высокие морально-нравственные и духовные идеалы, а также способность оставаться в активной физической и интеллектуальной форме, несмотря на различные вызовы и преклонный возраст», — сообщается в пресс-релизе проекта.

Главными героями первого цикла стали Кирилл Семенов, Иван Лыткин, Рахиль Владимирова, Нина Бортник, Николай Имчук, Николай Борисов, Анатолий Медведь, Свет Турунов, Тамара Грачева, Нина Демешева, Иван Мартынушкин, Николай Степанов. Интервью с ними будут выходить ежедневно до 9 мая.

В пресс-релизе проекта также уточнили, что в ближайшее время планируется съемка второго цикла интервью, их показ пройдет в честь Дней воинской славы России и некоторых других памятных дат.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля в московском Музее Победы стартовала акция «Мы помним», которая продолжится до 9 мая. Участники мероприятий и гости комплекса будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, где на мемориальных пилонах увековечена память о почти 12 тыс. Героях Советского Союза.

Уточняется, что в первый день участие в акции приняли порядка 200 человек. Среди них — члены Совета ветеранов Западного административного округа Москвы, в том числе ветеран Владимир Вильховский.