Луганск, 28 апреля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) задержан участник украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Информация об этом 28 апреля размещена в Telegram-канале Следственного комитета РФ по региону.

«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Луганские следователи уточняют, что боевику вменяется в вину совершение преступлений по трем статьям — о публичном распространении под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об использовании российскими военнослужащими своих полномочий, об участии в террористическом сообществе и реабилитации нацизма.

В ходе расследования было установлено, что боевик после вступления в ряды 24-го батальона теробороны «Айдар» с мая 2014 года активно участвовал в боевых действиях, направленных на подавление воли жителей ЛНР и принуждение их к отказу от волеизъявления о самоопределении.

Сейчас продолжается сбор и анализ доказательств, а также проверка возможной причастности задержанного к другим преступлениям.

На прошлой неделе, 24 апреля, ИА Регнум сообщало о задержании другого боевика «Айдара» также на территории ЛНР. Бывший участник украинского нацбатальона размещал на своей странице в соцсети публикации украинских информагентств с заведомо ложной информацией, дискредитирующей Вооруженные Силы России и реабилитирующей нацизм.

Федеральная служба безопасности РФ в декабре 2023-го года внесла сообщество «Айдар» в список террористических.