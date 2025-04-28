Москва, 28 апреля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Украинские власти признали причастность к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, что подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом 28 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала слова секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, признавшего, что теракт организовали украинские спецслужбы.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Москалик погиб 25 апреля в подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля рядом с его домом. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве Игнат Кузин.

Злоумышленник признался в совершении преступления. По его словам, куратор из украинских спецслужб поручил ему забрать заранее подготовленную бомбу из тайника и установить ее на автомобиль. Кроме того, Кузин смонтировал скрытую камеру, после чего его связной дистанционно привел взрывное устройство в действие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия киевского режима подтверждают его причастность к террористической деятельности на территории РФ, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры. Он подчеркнул, что нужно понимать сущность украинских властей и сохранять бдительность.