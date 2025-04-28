Москва, 28 апреля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин продлил срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение в стране, до 10 сентября. Соответствующий указ появился на официальном портале публикования правовых актов 28 апреля.

РИА Новости/Михаил Метцель

Таким образом, у иностранных граждан, находящихся в России незаконно, появилось больше времени, чтобы урегулировать свой статус в МВД и других соответствующих ведомствах. До этого крайним сроком было обозначено 30 апреля.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым нелегальные иностранцы и лица без гражданства должны либо самостоятельно покинуть страну, либо урегулировать свое правовое положение. Кроме того, с 1 февраля в России начал работать режим высылки нелегалов. Таким образом, правонарушители будут вноситься в особый реестр, через который их будут отслеживать правоохранительные органы.

По данным МВД, к концу 2024 года порядка 700 тыс. иностранцев незаконно пребывали на территории России. Российский лидер отмечал, что миграционный вопрос является чувствительным и острым для россиян. Президент также призвал повысить производительность труда для уменьшения количества иностранных граждан на рынке.

В начале ноября глава российского государства утвердил закон об ужесточении наказания за пособничество и организацию нелегальной миграции. По новым правилам, незаконный въезд в страну влечет за собой лишение свободы до пяти лет и штраф до 500 тыс. рублей.