Братск, Иркутская область, 29 апреля, 2025, 10:40 — ИА Регнум. В Братске Иркутской области учитель отчитал и поставил на колени 10-летнюю девочку за то, что она довела до слез другого педагога. После инцидента из школы уволили не только учительницу, поставившую девочку на колени, но и учительницу из Луганска, которую довели школьники. ИА Регнум поговорило с мамой школьницы, с уволенной учительницей и с коллегами преподавателя из ЛНР. Последние заявили, что учителя уволили несправедливо, потому что она хороший педагог, но мягкая по характеру, чем и пользуются школьники.

VK/МБОУ «СОШ №5» г. Братска Людмила Винокурова

25 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Братске Иркутской области 75-летняя школьная учительница Людмила Винокурова поставила 10-летнюю ученицу Машу (имя изменено) в угол. Девочка шумела и бегала по классу во время урока. На перемене заплаканная школьница отправилась в столовую, где её увидела старшая сестра, 12-летняя Карина (имя изменено). Девочка возмутилась слезами младшей сестры и отправилась ругаться с Людмилой Леонидовной. Школьница довела пожилого педагога до слез. О случившейся ситуации узнала еще одна учительница школы, 70-летняя Светлана Ломовцева. Женщина заступилась за пожилую коллегу и заставила 10-летнюю Машу встать на колени перед учителем и извиниться. После огласки произошедшего и жалоб родителей двух педагогов попросили уволиться по собственному желанию.

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В разговоре с журналистами ИА Регнум мама школьниц Вера подтвердила информацию о происшествии и подробнее рассказала о случившемся. По её словам, во время урока одноклассники Маши нарисовали портрет девочки и подписали его нецензурными словами. Школьница разозлилась и порвала рисунок, за что получила замечание от классной руководительницы. Педагог отправила девочку в угол, это очень расстроило Машу.

«В столовой старшая сестра Карина увидела, что Маша плачет. Карина подошла к Людмиле Леонидовне и спросила: «Почему обидели Машу?» На следующем уроке уже другая учительница, 70-летняя Светлана Ломовцева, начала кричать на детей и спрашивать, чья сестра подходила к Винокуровой. После того как Маша призналась, это её сестра Карина, Машу при всём классе поставили на колени и заставили извиняться. При этом Ломовцева говорила, что Людмила Винокурова — учительница из Луганска, у неё тяжёлая судьба и её все любят», — рассказала мама девочки Вера.

Женщина также добавила, что после случившейся ситуации не будет переводить дочерей в другую школу. Кроме того, в сентябре в первый класс этой же школы пойдет и её младший сын.

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На аудиозаписи, которую сделали одноклассники Маши во время их конфликта с учителем, слышно, что педагог Светлана Ломовцева повышает голос на детей и называет их «тупенькими».

«Я работаю в школе 49 лет. Мои выпускники работают врачами, учителями, военными. Я сама выпускница этой школы. И я имею право говорить в защиту учителя. Из вашего класса восемь человек таблицу умножения не знают, конечно, вы тупенькие. Вы не знаете падежи. И эти дети сидят врут. Еще и своим родителям врут. Хватит оплевывать учителей! Наше поколение уйдет, кто тогда останется?» — слышно на видео голос Светланы Николаевны.

Мама Маши рассказала, что на следующий день после конфликта ее вызывали в школу и угрожали ей уголовной ответственностью за оскорбление учителя со стороны её дочери. При этом ещё десять родителей пожаловались директору школы на то, что Винокурова ранее также ставила их детей в угол.

«Она регулярно ставит детей в угол за непослушание. Сама Ломовцева оправдывает Людмилу Леонидовну тем, что она «божий учитель» и приехала в Братск из Луганска, где у неё в 2014 году дом взорвали», — говорит мама школьниц.

75-летняя педагог Людмила Леонидовна действительно приехала в Иркутскую область из Луганска в 2014 году. В родном городе украинский снаряд прилетел в её дом, но не разорвался. Тогда Людмила вместе с дочерью решили бежать в Россию. Одиннадцать лет женщины прожили в съемном жилье, пока в марте педагогу не выделили небольшую однокомнатную квартиру.

«Я работаю учителем уже 50 лет. Да, я виновата, что поставила 10-летнюю девочку в угол. Я извинилась за это. Но девочка сидела на первой парте и кривлялась, громко разговаривала, бросалась бумажками с мальчиками. Поэтому я поставила ее в угол», — рассказала Людмила Леонидовна.

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При этом учительница отметила, что в тот день она работала не со своим классом, а замещала классного руководителя, ушедшую на больничный. Плохих оценок ученикам четвертого класса она не ставила, просто хотела от них внимательности на уроках.

«В тот день в столовой ко мне подошла Карина, сестра этой девочки, которую я поставила в угол. Она начала обращаться ко мне на «ты». Говорила: «Да ты знаешь, что тебе за это будет?!» Естественно, мне, учителю с 50-летним стажем, стало очень обидно, и я потом в учительской сидела и плакала. Это увидела моя коллега Светлана и на эмоциях накричала на детей. Она не со зла. Это от обиды» — рассказала Людмила Леонидовна.

Педагог отметила, что она не заставляла детей вставать на колени. Когда в тот день женщина вошла в кабинет, её коллега Светлана Николаевна уже кричала на детей. По словам Людмилы, именно Светлана заставила девочку встать на колени и извиниться.

«Я зашла в кабине и вижу, что Маша встает на колени, просит прощения. А потом весь класс начал меня обнимать. Но на следующий день на мой урок из этого класса пришли всего 10 человек. Директор сказала, что мне и моей коллеге Светлане лучше написать заявление об увольнении по собственному желанию», — рассказала ИА Регнум Людмила Винокурова.

Женщина поделилась, что очень переживает из-за случившегося. Сейчас она планирует искать подработку, ведь, по её словам, выжить на одну пенсию она не сможет. Дочь педагога работает горничной в гостинице и также мало зарабатывает.

«Главное, что мы живы, а с остальным справимся», — поделилась Винокурова.

Коллеги Людмилы Винокуровой рассказали ИА Регнум, что она отличный преподаватель, которая действительно работает с детьми, а не просто отбывает урок. Также учителя заявили, что дети пользуются мягкостью Людмилы Леонидовны.

«Людмила — советский учитель, хороший, она действительно учит детей, а не просто читает им учебник. Но она мягкая, дети это видят. А еще пользуются тем, что она не местная и приехала издалека. В угол ставить современных детей нет смысла, а в обществе это выглядит дико, но она просто не знает, как на них воздействовать», — рассказала коллега Людмилы Леонидовны.

По факту случившегося в средней школе мэрия города Братска и уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Афанасьева проводят проверку.

«По итогам встречи принято решение о проведении служебной проверки с участием специалистов комитета по образованию и опытных педагогов-психологов, для того чтобы детально рассмотреть причины конфликтной ситуации, определить степень вины педагогов и дать оценку действиям администрации школы», — говорится в сообщении мэрии Братска.

Сообщается, что родители учеников хотят обращаться в суд, чтобы призвать к ответственности уволенных педагогов. При этом переводить своих детей в другие школы никто не намерен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что учителя стали фигурантами дела после избиения школьницы в Котельниках.