Москва, 28 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Россия сохраняет сильные позиции и настроена на мир. Об этом 28 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Безусловно, важно, что у России сильная позиция. Мы настроены на мир и на позитивное движение вперед», — отметил он, выступая на культурно-историческом вечере «Ставка» в рамках марафона «Знание. Первые».

Дмитриев также подчеркнул важность умения находить компромиссы. По его словам, в отношении России распространяют много дезинформации, но обычно Москве удается донести свою позицию даже до оппонентов, которые настроены негативно.

«России легче работать со странами Глобального Юга, но даже с США важно найти общность. Ее показывает новая администрация [американского президента] Дональда Трампа», — добавил глава РФПИ.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля назвал два условия, необходимых для урегулирования украинского конфликта. Киев должен официально закрепить внеблоковый статус Украины, а также преодолеть последствия правления неонацистского режима, установившегося после госпереворота в феврале 2014 года.

Политолог, президент «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов в беседе с ИА Регнум заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит ожидать новых поставок оружия от США после завершения старых контрактов. Трампу нужно для реализации своих планов найти порядка $2 трлн, и он сейчас экономит почти на всем, объяснил эксперт.