Москва, 28 апреля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. В вопросах разрешения первопричин конфликта на Украине неуместен поверхностный подход. Об этом 28 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Урегулирование вокруг Украины и решение проблемы первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы Российской Федерации, это очень сложная субстанция. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход», — рассказал он в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, урегулирование украинского конфликта имеет большое количество нюансов и требует серьезного детализирования. Песков добавил, что невозможно обсуждать публично все появляющиеся мирные планы, так как из-за этого они теряют свою релевантность.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы искать баланс интересов в украинском вопросе. Тем не менее он добавил, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории и президент США Дональд Трамп это знает.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Российский лидер также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.

Кроме того, Песков отмечал, что Россия несмотря ни на что достигнет своих целей мирным или военным путем. Он напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав РФ.