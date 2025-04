Суджанский район, Курская область, 28 апреля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Появились кадры совместной боевой работы военных ВС России и спецназа КНДР в Суджанском районе Курской области. Соответствующую видеозапись 28 апреля опубликовало Минобороны РФ.

кадр из видео

На кадрах видно, как бойцы обеих стран приносят флаги на освобожденное от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) здание церкви, обнимаются и возлагают цветы на мемориал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961958" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало кадры участия спецназа КНДР в боях в Курской области

Ранее в тот же день ведомство опубликовало кадры подготовки военных КНДР российскими инструкторами. На записи видно, как корейских военные учатся вести бой в различных ситуациях, стреляют из разного оружия, бросают гранаты и маршируют. При этом у них на касках были георгиевские ленты.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что российский народ никогда не забудет подвига корейского спецназа и бойцов, отдавших жизни за Россию. Главы КНДР Ким Чен Ын также отметил, что его солдаты боролись «за справедливость и честь Родины».

Однако на публикацию видеозаписи крайне нервно отреагировали западные СМИ. Так, газета The New York Times заявила, что РФ и КНДР якобы используют военный альянс в качестве рычага давления на переговорах по Украине с Вашингтоном. Телеканал NBC предположил, что на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Москвы Россия демонстрирует готовность углублять разворот на Восток. А газета The Guardian испугалась, что российская сторона может передать Пхеньяну высокотехнологичные оружейные разработки для использования в программе ядерного оружия.