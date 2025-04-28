* — физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Вашингтон, 28 апреля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Член сената конгресса США Линдси Грэм* (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) изменил позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине и теперь поддерживает признание за Россией новых территорий. Об этом 28 апреля сообщила газета The Washington Post (WP).

AP/TASS Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Издание отметило, что сенатор заявил о стремлении быть реалистом по вопросу завершения конфликта, а потому выступает за то, чтобы позволить России сохранить за собой часть освобожденных территорий.

«Всего три года назад Грэм был одним из тех, кто поддерживал попытку запретить США признавать любую такую ​​территорию», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский стал вести себя спокойней и теперь готов заключить сделку для урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день напомнил, что в России ждут сигнала от Украины о желании возобновить переговоры, но пока не видят каких-либо шагов в этом направлении.

23 апреля Трамп раскритиковал Зеленского за слова, что Киев не признает Крым российским регионом. Американский президент заявил, что украинскому политику нужно выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, который приведет к потере всей Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что при разрешении украинского кризиса не будет никаких разменов. Исход переговоров должен учитывать реалии, сложившиеся на поле боя, и Россия в этом вопросе не пойдет на уступки.