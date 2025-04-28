В США уличили сенатора Грэма* в изменении позиции по конфликту на Украине
WP: сенатор Грэм изменил позицию по вопросу признания новых регионов за Россией
Вашингтон, 28 апреля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Член сената конгресса США Линдси Грэм* (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) изменил позицию по вопросу урегулирования конфликта на Украине и теперь поддерживает признание за Россией новых территорий. Об этом 28 апреля сообщила газета The Washington Post (WP).
Издание отметило, что сенатор заявил о стремлении быть реалистом по вопросу завершения конфликта, а потому выступает за то, чтобы позволить России сохранить за собой часть освобожденных территорий.
«Всего три года назад Грэм был одним из тех, кто поддерживал попытку запретить США признавать любую такую территорию», — говорится в материале.
Как передавало ИА Регнум, 27 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский стал вести себя спокойней и теперь готов заключить сделку для урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день напомнил, что в России ждут сигнала от Украины о желании возобновить переговоры, но пока не видят каких-либо шагов в этом направлении.
23 апреля Трамп раскритиковал Зеленского за слова, что Киев не признает Крым российским регионом. Американский президент заявил, что украинскому политику нужно выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, который приведет к потере всей Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что при разрешении украинского кризиса не будет никаких разменов. Исход переговоров должен учитывать реалии, сложившиеся на поле боя, и Россия в этом вопросе не пойдет на уступки.