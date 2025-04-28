Москва, 28 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Концерт номинантов Русской музыкальной премии телеканала RU. TV состоялся в фудмолле «Три вокзала. Депо». Звезды поделились своими ожиданиями от церемонии, а телеканал разыграл среди гостей пригласительные.

Пресс-служба RU. TV Звезды премии телеканала RU. TV выступили в «Три вокзала. Депо»

На мероприятии выступили Betsy, Wallem и Ольга Серябкина. Ведущими вечера стали телеведущие телеканала Ксения Акчурина и Маша Валуйская.

«Я поделилась своей музыкой, и мне было приятно осветить премию телеканала RU. TV. Я всех приглашаю прийти на церемонию и разделить эмоции от этого невероятного события», — отметила Ольга Серябкина.

«Мне всегда приятно участвовать в концертах, доставлять радость своей аудитории. Мне папа рассказал, что я номинант премии RU. TV в этом году, чему я очень рада», — добавила Betsy.

В течение недели гости «Три вокзала. Депо» делали заказы в корнерах и становились претендентами на победу. Во время концерта ведущие телеканала RU. TV объявили победителя розыгрыша билетов на премию телеканала.

Русская музыкальная премия состоится 21 мая в столичной Live Arena.