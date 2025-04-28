Берлин, 28 апреля, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус убеждён, что НАТО окажется под угрозой из-за победы России в конфликте на Украине. Слова главы немецкого оборонного ведомства приводит Tagesschau.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если Украина падёт… это станет максимальной угрозой для территории НАТО, а также для соседних стран, таких как Молдавия и Грузия», — заявил Писториус.

Он добавил, что Берлин продолжит помогать киевскому режиму даже в случае прекращения оказания поддержки Украине со стороны США.

Ранее ИА Регнум сообщало, как министр обороны ФРГ прокомментировал попытки лидера Христианско-демократического союза (ХДС), кандидата на пост канцлера страны Фридриха Мерца убедить Социал-демократическую партию согласиться отправить новую партию вооружения Украине. Писториус тогда удивился, почему у немцев сложились «интимные отношения» с оружием.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об абсурдности и нелепости требований Киева о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. Американский лидер также вновь возложил ответственность за начало украинского конфликта на своих предшественников на президентском посту — Барака Обаму и Джо Байдена. По словам Трампа, урегулировать ситуацию — теперь его задача.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается воевать с НАТО. Все подобные сообщения российский лидер охарактеризовал как «бред».