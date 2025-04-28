Париж, 28 апреля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Прошедший в минувшие выходные «съезд» мировых лидеров в Риме на похоронах папы римского Франциска в очередной раз высветил противоречия между США и Европой, а конкретно — между президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом. Некоторые французские политики даже призвали американского лидера «избавиться» от несговорчивого коллеги. Но эти планы обречены на провал, отметил в разговоре с ИА Регнум доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин: Трампу придётся «терпеть» французского президента, несмотря на их давние сложные отношения.

AP/TASS

Оппозиционный французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо давно известен своей нелюбовью к Макрону. Кроме того, он категорически против политики, проводимой Евросоюзом на украинском направлении. И встречу президентов Франции и США в Риме он тоже не обошёл вниманием.

«Трамп его (Макрона. — Прим. ред.) презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны», — написал оппозиционер в соцсети X (бывший Twitter).

Такой призыв не стал неожиданностью. У Макрона действительно сложились не лучшие отношения с Трампом, и они гораздо хуже тех, что были с бывшим президентом США Джо Байденом, хотя при нём между Вашингтоном и Парижем тоже были проблемы, например, антиевропейский «Закон о снижении инфляции», указал эксперт. Однако, по его словам, несмотря на всё это, Трамп не сможет воплотить пожелания Филиппо в жизнь.

«Добиться смещения Макрона ни американскому президенту, ни какому-то другому политику не получится. Просто потому что у него есть мандат. Макрон отработает второй срок и уйдёт. Так что Трампу придётся его просто терпеть», — отметил Топорнин.

При этом, подчеркнул эксперт, корни вражды двух лидеров давние. Макрон и Трамп успели поработать вместе ещё с 2017 года, когда каждый из них пришёл на первый президентский срок.

«Это политики совершенно разного политического поля. Трамп, как мы знаем, особенно в первый срок, непрофессионал. Такой сумбурный политик, своеобразный очень, пришедший из бизнеса, который, прямо скажем, действует весьма нестандартно», — напомнил собеседник агентства.

В то же время Макрон, который пытается лавировать между разными силами — представитель более традиционной политической школы: эти различия усугубила последняя избирательная кампания в США, подчеркнул эксперт. Напомним, в ходе неё большинство европейских лидеров, включая и французского, делали ставку сперва на Байдена, а затем на его заместителя Камалу Харрис, даже несмотря на её малые шансы на победу.

«То есть вот всё, что могли — как-то влиять, пытаться убедить американцев не голосовать за Трампа — они делали. И, конечно, мы уже поняли, что он не прощает таких вещей. Трамп всё отслеживает и очень близко к сердцу воспринимает личную критику. И, безусловно, его советники наверняка взяли на карандаш, что традиционные лидеры оппонируют ему», — считает Топорнин.

Это не означает, что у Трампа плохие отношения со всей политической элитой Европы, уточняет собеседник агентства. Правые привлекают лидера США и отвечают ему взаимностью. Это, например, глава правительства Италии Джорджа Мелони, её венгерский коллега Виктор Орбан.

Обратная ситуация — с чиновниками из ЕС. Верховного комиссара по иностранным делам Союза Кайю Каллас Трамп во время её американского визита даже не принял. Не лучше отношения и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако это может сыграть против американского лидера, допускает Топорнин.

«Если дойдёт до какого-то открытого конфликта Франции с США, Макрон, конечно, не будет в одиночестве. Он станет прикрываться именно Евросоюзом, перетянет на свою сторону Германию, даже ту же Италию, Испанию, Португалию. Великобритания тоже, несмотря на выход из ЕС, при лейбористах (они были против Brexit) сближается с ним. Поэтому они будут блокироваться по каким-то военным, оборонным вопросам и вместе противостоять давлению со стороны Трампа», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ранее ИА Регнум, ранее подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен высказал мнение, что ЕС вместе с Украиной намеренно саботирует мирные инициативы Вашингтона. В то же время американо-европейские отношения серьёзно обострились и из-за введённых Трампом пошлин на импорт «для друзей и врагов». В союзе даже пообещали выработать ответные меры.

Другим инцидентом стала та самая встреча в Риме, на которую прибыл и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он провёл отдельные переговоры с Макроном, но когда французский лидер хотел присоединиться к беседе при участии Трампа, американский президент демонстративно не допустил коллегу.