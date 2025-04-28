Москва, 28 апреля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке Общественной палаты РФ к 80-й годовщине Великой Победы представили газету «Страна, которая живет». В ней рассказывают истории подвигов тыловиков времен Великой Отечественной войны и о достижениях регионов РФ в наши дни.

АНО «Россия — страна возможностей»

Газету опубликовали на сайте странаживет.рф и выпустили ограниченным печатным тиражом. Материалы для нее собрали пользователи мобильного приложения «Хорошие новости» из разных регионов России. Газета рассказывает о событиях прошлого и современности, чтобы подчеркнуть преемственность поколений. Цель проекта — напомнить о духе взаимопомощи, трудолюбия и творчества.

Газета доступна для свободного скачивания в электронном формате. Пользователи при публикации постов о ней в соцсетях могут выполнять задания и зарабатывать баллы. Их можно будет обменять на полезные призы для обучения и развития.

Руководитель департамента платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Пустынская сообщила, что в проекте «Хорошие новости» уже более 69 тыс. пользователей со всех регионов страны. Они приняли участие в соборе материалов для газеты.

«Десятки регионов присылали свои материалы для их публикации. Мы рады тому, что так много неравнодушных людей приняли участие в этом спецпроекте», — рассказала Пустынская.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, гендиректор Союза российских городов Андрей Максимов назвал особой силой проекта живые факты. На 32 страницах газеты приведены различные достижения страны.

«Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем. Сегодня это крайне важно для молодежи, для городских сообществ, для всей страны», — подчеркнул Максимов.

Руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин отметил, что создание газеты стало логическим продолжением работы приложения, которое создано для продвижения проверенного позитивного контента.

«Особо стоит отметить, что диджитал-версия газеты создана при помощи современных технологий, она будет интересна и молодому поколению», — добавил он.

Мобильное приложение «Хорошие новости» было запущено осенью 2023 года по инициативе Общественной палаты РФ. Платформа предлагает позитивные материалы о жизни в России, освещая достижения страны и ее граждан в различных областях.

Как передавало ИА Регнум, в этом году в сопровождении «Диктанта Победы» приняли участие более 30 тыс. волонтеров. Центральной площадкой для его проведения стал музей Победы на Поклонной горе. Акция также прошла в Австралии, Эквадоре, Сербии и Киргизии.