Москва, 28 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Россия призывает Пакистан и Индию вести конструктивный диалог для разрешения конфликта мирным путем. Об этом 28 апреля заявила пресс-служба МИД РФ.

Global Look Press/Javed Dar/XinHua

Отмечается, что в ходе встречи замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко с пакистанским послом в Москве Мухаммадом Халидом Джамали обсуждались различные аспекты двухстороннего взаимодействия, а также эскалация между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом, произошедшем в Кашмире 22 апреля.

«С российской стороны был озвучен призыв к обеим сторонам к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу», — говорится в заявлении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в индийском регионе Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. По данным телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что двое или трое вооруженных людей открыли огонь по туристам, которые в этот момент совершали конную прогулку.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом. Он также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма.

Затем 24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился. Это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать перекрытие течения реки как акт войны. В тот же день власти страны решили закрыть воздушное пространство для Индии.