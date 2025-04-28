Москва, 28 апреля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Суд отправил под арест экс-замначальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина, которого обвиняют в хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По версии следствия, во время выполнения в 2022 году гособоронзаказа Управлением имущества специальных проектов Минобороны заключило крупный контракт с ООО «Транслом» о приемке вторичного сырья, контроль за исполнением соглашения должен был осуществлять Васенин.

«В период 2022–2023 гг. Васенин путем представления заведомо ложных документов о стоимости вторичного сырья совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 240 млн рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля главу Центрального НИИ Минобороны Андрея Протасова обвинили во взятках в особо крупном размере. По версии следствия, с 2020 по 2025 год Протасов получил от сотрудников института взятки в крупных и особо крупных размерах за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.

За день до этого суд в Москве приговорил фигуранта другого уголовного дела о взятках в особо крупном размере — экс-заместителя начальника Генерального штаба Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима. По решению суда у него было конфисковано имущество на сумму 36 млн рублей. Шамарин получил взятки в период с 2019 по 2023 год. Деньги ему передали гендиректор пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.