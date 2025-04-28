Москва, 28 апреля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» провели в преддверии 9 мая масштабную акцию «Победа каждой семьи». Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе конкурса.

«Россия — страна возможностей»

По всей стране прошла серия объединяющих патриотических мастер-классов и уроков, нацеленных на укрепление семейных традиций празднования дня Победы. В мероприятиях участвовали более 500 человек, включая 120 семей — участников конкурса «Это у нас семейное».

Как отметила заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова, многие победители и финалисты конкурса «Лидеры России», проводят в преддверии 9 мая просветительские мероприятия, вместе возлагают цветы к памятникам и мемориалам.

«Наши лидеры выступили с инициативой пообщаться с российскими семьями, среди них и участники конкурса «Это у нас семейное». Мы назвали акцию «Победа каждой семьи», ведь в каждой семье России есть свой герой, которым гордятся. К акции подключились 20 городов по всей России – от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. Лидеры поделились опытом и провели патриотические мастер-классы, а семьи рассказали о семейных традициях, связанных с днем Победы», — рассказала Ачкасова.

Она подчеркнула, что в этом объединении участников платформы «Россия — страна возможностей» заключена настоящая и уникальная сила сообщества активных и неравнодушных россиян.

Встречи с участниками конкурса «Это у нас семейное» прошли в музеях боевой славы, на исторических площадках, в школах и вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Верхней Пышмы, Волгограда, Вологды, Владивостока, Луганска, Махачкалы, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Первоуральска, Петропавловска-Камчатского, Рязани, Самары, Ханты-Мансийска, Челябинска, Ярославля. Члены клуба «Эльбрус» провели мастер-классы в рамках проекта «Академия лидерства», чтобы передать накопленный опыт и знания российским семьям, помочь им укрепить традиционные ценности, а детям — стать ответственными гражданами.

Председатель клуба «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова назвала проведение патриотических мастер-классов в рамках всероссийской акции «Победа каждой семьи» очень важной миссией.

«За шесть лет работы нашей Академии Лидерства мы накопили большой опыт проведения таких уроков, и видим, насколько востребован такой формат и темы встреч среди молодежи. Уверена, наши мастер-классы «Боевая слава», «Горжусь тобой, Россия», «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» будут полезными для людей разных поколений — участников конкурса «Это у нас семейное», — заявила Дьяконова.

Она подчеркнула, что именно в семье закладываются ценностные ориентиры, с которыми человек идет по жизни. Важно увидеть и развить их.

«Наша акция, объединившая участников крупных проектов платформы «Россия — страна возможностей» в разных уголках страны, направлена на это. Уверена, участие в ней подтолкнет многих к более глубокому изучению истории своей семьи, нашей страны», — заявила Дьяконова.

По словам директора обособленного подразделения президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Варяницы, участники флагманского проекта платформы из Луганской Народной Республики также не остались в стороне.

«Участники конкурсов, программ президентской платформы продолжают создавать возможности для развития других. Вот и сегодня, в преддверии важной в истории нашей страны даты — дня Победы в Великой Отечественной войне, — выпускники президентской платформы «Россия — страна возможностей» поддерживают эстафету памяти, сплачивают старшее и подрастающее поколение, помогают своим землякам не забывать о своих героических корнях. Финалист конкурса «Лидеры России» Алексей Киселев объединил в Луганске десятки человек и провел для них экскурсию и урок в Республиканском историческом парке «Россия — моя история», — отметилВаряница.

Финалисты конкурса «Это у нас семейное» из ЛНР поблагодарили за мероприятие, ведь такие акции не дают забывать о великом подвиге русского народа. Они рассказали, что ежегодно дают концерт в родном городе, возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата.

«А потом идем в гости к родителям, варим в котелке кулеш, поем военные песни, рассказываем о наших героических предках истории, которые передаются из поколения в поколение. У нас есть свой семейный Бессмертный Полк. Распечатываем фотографии отцов и дедов, даже бабушки у нас воевали, украшаем ими машины, окна дома. Это семейная традиция, которую мы соблюдаем из года в год, и хотим, чтоб наши дети и внуки тоже соблюдали традиции, знали о великом подвиге нашего народа, гордились своей Родиной — великой Россией!» — сообщили они.

В Петропавловске-Камчатском победитель третьего сезона конкурса «Лидеры России», заместитель министра образования Камчатского края Патимат Омарова и член регионального сообщества Клуба «Эльбрус» Далгат Магомедов провели два мастер-класса — «Ценностные ориентиры» и «Боевая слава». Также для участников конкурса «Это у нас семейное» была организована экскурсия «Петропавловск-Камчатский — Город Воинской Славы».

«Традиционными российскими духовно-нравственными ценностями являются патриотизм, сохранение исторической памяти и крепкая семья. Поэтому просветительская акция «Победа каждой семьи» от клуба «Эльбрус» стала яркой возможностью объединить усилия в реализации своей главной миссии — нести ответственность за созидательное развитие страны. А какой Лидер России откажется от возможности?» — рассказала Омарова.

Финалист четвертого сезона Алексей Ковалев организовал в Санкт-Петербурге для семей экскурсию в Народном музее СВО, а победитель трека «Наука» четвертого сезона Дмитрий Юрьев провел мастер-класс «Боевая слава».

«В наше время очень важно, чтобы родители уделяли внимание детям. И по возможности — посещали вместе просветительские мероприятия. Например, у нас они увидели разнообразие и масштаб народной помощи, которую на протяжении более чем трех лет получает лучшая армия в мире», — рассказалКовалев.

Мастер-классы для семей проводили более 30 выпускников конкурса «Лидеры России», среди них: Рукият Ахмедова, Зумруд Бучаева, Ольга Бычкова, Магомед Валиев, Даниял Гаджиев, Анна Гордеева, Анжела Ершова, Юрий Зобов, Эльнара Исламова, Дмитрий Калязин, Ольга Киселева, Елена Кондрашина, Михаил Кузьменко, Султан Курбанов, Марина Липатникова, Сефижат Магомедрасулова, Олег Матвеев, Александр Мельников, Олег Мальцев, Виктор Сеничкин, Анастасия Стрельцова, Натали Соколова, Евгений Погорелов, Елена Попова, Инесса Фельдман, Марина Филоненко, Дмитрий Фомичев, Алиса Шабаева, Сергей Шипилов, Максим Щербаков, Дмитрий Юрьев.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проходит с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок со всей России и из 150 стран мира.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» создана по инициативе президента 22 мая 2018 года. Путин возглавляет наблюдательный совет платформы. За шесть лет участниками ее проектов стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира.

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