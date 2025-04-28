Москва, 28 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. На ВДНХ 28 апреля прошла просветительская акция «Ледокол знаний», приуроченная к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути и 80-летию российской атомной промышленности.

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На московской площадке прошли конкурсы и лекции от экспертов, инженеров и ученых «Росатома» на темы современных атомных технологий, развития альтернативной энергетики и производства отечественных электромобилей. Там школьники смогли зарегистрироваться и побороться за место в арктической экспедиции, которая пройдет летом 2025 года.

«Добраться до самой вершины Земли, еще и на атомном ледоколе — это шанс, который выдается только самым талантливым и целеустремленным школьникам. Отдельно хочется отметить, что на участие в экспедиции Росатома претендуют не только российские, но и иностранные участники из 20 стран», — рассказал замдиректора Департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

Кроме того, в рамках акции российский электромобиль «Атом» совершил первый проезд по улицам Москвы с конечной остановкой около музея на ВДНХ. Отмечается, что это первый серийный электромобиль в стране, его разработкой занимается АО «Кама».

«Это уникальный проект: помимо автомобильной платформы, мы создаем еще и цифровую, которая будет разработана на базе Атом ОС и будет обладать неограниченным функционалом с широкими возможностями для персонализации. Это позволит сформировать новый опыт вождения с ориентацией на цифровые сервисы», — подчеркнул директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании Олег Вахромеев.

В России 5 мая пройдут онлайн-этапы проекта «Ледокол знаний» для школьников, а 20 июня состоится финал в павильоне «Атом». Затем в августе 24 победителя отправятся в настоящую арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля стартовал шестой сезон школьной арктической экспедиции «Ледокол знаний». На этот раз в два раза больше школьников поучаствуют в экспедиции к Северному полюсу — 70 детей от 14 до 16 лет. Путешествие начнется в Мурманске и займет четыре дня.

Врио директора Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования России Антон Шашкин отмечал, что развитие Арктического региона является одним из стратегических приоритетов России. По его словам, экстремальные природные и климатические условия сделали эту территорию исключительно наукоемкой.