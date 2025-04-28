Москва, 28 апреля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Ответ на вопрос, начнет ли Россия перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным ко Дню Победы, независимо от позиции киевского режима, нужно искать в заявлении о временном прекращении огня. Об этом 28 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дмитрий Песков

«Читайте заявление», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Москва, объявляя перемирие, надеется на аналогичную позицию Киева. Если украинские войска нарушат мораторий на ведение огня, то ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

Как передавало ИА Регнум, Путин 28 апреля, исходя из гуманитарных соображений, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя этот жест Москвы, отметила, что от Киева можно ожидать всего. Украинские власти могут формально согласиться поддержать режим прекращения огня, но это не значит, что они его не нарушат. При этом решение Путина показывает стремление России достигнуть устойчивого мира на Украине.