Москва, 6 мая, 2025, 13:23 — ИА Регнум. В России, пожалуй, нет ни одной семьи, которой так или иначе не коснулась Великая Отечественная война. Она всегда будет вплетена в культурный код россиян. Именно поэтому так важно, чтобы в каждом городе была возможность посетить памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. Для этого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в стране благоустраиваются парки, скверы и площади с памятниками, обелисками и мемориалами, чествующими подвиги тех, благодаря кому победа стала возможной.

РИА Новости/Кирилл Брага Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане в Волгограде

«В этом году вся страна отмечает 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Стройкомплекс России системно занимается приведением в порядок пространств, которые посвящены этой памятной дате. Мы благоустраиваем территории, на которых размещены памятники, посвященные Великой Отечественной войне, военные мемориалы, аллеи Памяти, Вечный Огонь, братские могилы. Это не просто обновление улиц и площадей, это наш способ выразить благодарность героям, отстоявшим свободу нашей Родины», — отметил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

Памятники, мемориалы, аллеи, площади или парки, посвящённые Дню Победы, есть почти в каждом городе России. Сохранение их внешнего вида чрезвычайно важная задача. Из поколения в поколение они служат напоминанием потомкам, какой ценой далась победа над гитлеровской Германией. А отметить лучшее праздничное оформление городов поможет первый Всероссийский конкурс «Весна Победы».

По словам организаторов, «Весна Победы» — не просто украшение объектов городской инфраструктуры, но и возможность прикоснуться к истории, передать эстафету памяти будущим поколениям.

Советский Союз понес самые значительные потери в этой войне, почти четыре года сражаясь с врагом. Более 32 млн человек ушли на фронт, 27 млн, включая гражданских, погибли. Города, где шли самые кровопролитные сражения, впоследствии были удостоены высшей степени отличия — звания «Город-герой». Одним из 12 таких, наряду с Санкт-Петербургом (Ленинградом), Волгоградом (Сталинградом), Керчью, Новороссийском, Тулой, Смоленском, Мурманском и Москвой стал Севастополь. Героическая оборона города, где расположена главная военно-морская база страны, продолжалась более 250 дней.

С героической обороной и освобождением Севастополя от немецко-фашистских захватчиков неразрывно связана история села Терновка (прежнее название Старые Шули). Вдоль него в ноябре 1941 года проходила 1-я линия обороны города, поэтому каждый метр земли имел стратегически важное значение. Погибшим при освобождении территорий Крыма в годы Великой Отечественной войны посвящена стела с именами воинов. А в 2019 году в селе Терновка по программе нацпроекта был благоустроен сквер у Мемориала в честь павших воинов.

«Территорию сквера вымостили тротуарной плиткой, установили новые урны и лавочки, обустроили наружное освещение, а также установили ограждение по периметру сквера», — рассказал и. о. директора регионального департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Территории для благоустройства выбирают сами жители. Для этого организовано Всероссийское онлайн-голосование. В этом году оно пройдет до 12 июня в 1,6 тыс. муниципальных образованиях по всей стране.

Принять решение о благоустройстве россиянам помогает и развитое волонтерское движение. Добровольцы работают в специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях, где рассказывают местным жителям о голосовании.

Один из постоянных участников акции — Ксения Данилюк из Севастополя отмечает, что, когда голосование касалось благоустройства памятных мест, посвященных героическим подвигам, люди с особым благоговением голосовали за объект.

«Благодаря программе нацпроекта у нас в городе сделан уже не один парк, не один сквер, но особое место в сердце жителей занимают скверы и мемориалы погибшим воинам в период Великой Отечественной войны, которые имеют огромное историческое значение для наших жителей», — рассказала волонтёр.

В Волгоградской области за благоустройство памятной территории активно агитировала жительница города Котельниково Оксана Недоводова. Речь идёт об уже созданном парке «Аксайская Дубрава». Он посвящён участникам одной из решающих битв — битве за Сталинград. Поле Сталинградской битвы раскинулось на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км, но именно вокруг этого города в 1942 году ценой своих жизней красноармейцы остановили прорыв врага к Волге.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Парк «Аксайская дубрава» в городе Котельниково Волгоградской области

Теперь на месте бывшего пустыря в Котельниково разместились смотровая башня, мемориал «Котельниково — земля героев» и другие объекты.

«Для меня как для жителя важно, что реализация проектов по благоустройству способствует созданию единого современного облика нашего города», — поделилась Оксана.

Помнят и чтут память героев Великой Отечественной войны и жители Тульской области. Её столица стала южным форпостом на пути врага и имела стратегическое значение в стабилизации линии фронта на южных подступах к Москве. А исторический город Узловая стал местом, через которое непрерывным потоком шли эшелоны: на запад — с воинскими частями, на восток — с ранеными, эвакуированными. Почтить имена сотен тысяч туляков, не вернувшихся с фронта, жители города приходят на благоустроенную площадь 50-летия Победы. На территории высажены крупногабаритные ели, установлены малые архитектурные формы, проведена реставрация памятников и установлено полномасштабное освещение.

Министерство массовых коммуникаций Тульской области Площадь 50-летия Победы в городе Узловая Тульской области

Одним из тех, кто приближал Великую Победу, является заместитель председателя комитета ветеранов войны и военной службы в городе Узловая Василий Маркович Мирошниченко. Он участвовал в Сталинградской битве, Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Одессу, а май 1945 года встретил в районе Потсдама в Германии.

«Когда объявили о Победе — мы все до последнего патрона выпустили в воздух. Шапки — вверх! Обнимались, радовались… Мужики плакали. Я до сих пор всё это помню очень чётко», — говорит ветеран.

Неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли множество городов и поселений. И тем важнее, что ныне живущие ветераны могут по достоинству оценить преобразования, происходящие в местах, где они проживают.

К примеру, в городе Талице Свердловской области готовится встретить день Победы фронтовик Николай Иванович Бабинов. Он получил тяжёлое ранение в ногу, обеспечивая в апреле 1945 года связь в Крыму, и встречал Победу в пражском госпитале. В разговоре с ИА Регнум ветеран отметил, что, несмотря на свой 99-летний возраст, старается ежедневно заниматься спортом и совершать прогулки.

«Магазин, почта, Базарная площадь — кружок сделаю за час-полтора», — говорит ветеран. Он подчеркнул, что дороги возле дома сделаны хорошо, удобно, что всё заасфальтировано.

В Верхнем Тагиле Свердловской области встречает 80-летие Победы и Анна Мироновна Котлова. День Победы в 1945 году она встретила в концлагере. После трех лет пребывания в Ганновере она уже и не надеялась выжить, особенно когда немцам был отдан приказ уничтожить всю пленную молодёжь. Женщина вспоминает, что к тому времени Красная армия уже дошла до Берлина. Тогда фашисты увели пленных в лес, где стоял сколоченный на скорую руку барак и подожгли людей, прижатых друг к другу как спички. Анне Котловой и некоторым другим повезло, но многие погибли. Девушке было 17 лет, когда она вернулась домой. Анна Мироновна, как и немногие другие оставшиеся в живых, хотела бы, чтобы общество не забывало, какой ценой досталась наша Победа.

Как сообщало ИА Регнум, «Инфраструктура для жизни» — один из самых масштабных национальных проектов. Он помогает улучшать условия жизни людей и связность территорий России. По этому нацпроекту в городах и селах возводят новые дома, обустраивают дворы и парки, развивают сеть маршрутов общественного транспорта, на которые выводят комфортные автобусы, трамваи, поезда.