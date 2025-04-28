* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск журналистку Юлию Таратуту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные ведомства.

РИА Новости/Валерий Левитин

«Таратута Юлия Леонидовна 10.07.1978 года рождения разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска.

Таратута — уроженка украинского города Винницы.

Как сообщало ИА Регнум, телеведущая телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Таратута была включена в реестр иногентов в декабре 2022 года. Телеканал распространял материалы с призывами к экстремистской деятельности и фейки о российской армии.

В конце января 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Таратуты, так как она дважды в течение года нарушила закон об иноагентах. В марте Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении журналистки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ в СК («Уклонение от исполнения обязанностей иноагентов»). В ведомстве добавили, что рассматривается вопрос об объявлении Таратуты в розыск.