Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Метцель

Беглов рассказал Путину, как Петербург готовится отмечать 80-й юбилей Великой Победы.

«У нас запланирована большая программа мероприятий. Но прежде всего мы приводим в порядок все соответствующие памятники», — уточнил глава города.

Кроме того, в Петербурге проводятся большие выставки, посвященные Великой Отечественной войне. В школах проходят тематические уроки, а в кинотеатрах — бесплатные показы кинолент фронтовых режиссеров.

До этого российский лидер общался с главой Санкт-Петербурга в конце января этого года. Тогда губернатор представил главе государства проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве. 27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Путин прибыл в Петербург для участия в памятных мероприятиях.

Как передавало ИА Регнум, глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Также он провёл встречу с ветеранами, которым вручил юбилейные медали.