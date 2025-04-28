Мадрид, 28 апреля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Правительство Испании созвало экстренное заседание совета национальной безопасности после произошедшего в стране масштабного отключения света. Об этом 28 апреля сообщила испанская газета El Mundo.

AP/Mane Fernandez/TASS

«Члены [правительства] <…> соберутся в ближайшее время, чтобы проанализировать возможные причины массового отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе прочих чиновников на заседании будут присутствовать премьер-министр, глава генштаба и директор службы разведки страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 апреля телеканал laSexta сообщил о масштабных отключениях электроэнергии и связи, которые произошли в Испании и Португалии. Из-за этого в работе международных аэропортов Лиссабона и Мадрида наблюдались сбои. По данным Euronews, на отключения электроэнергии также жаловались жители Франции и Бельгии.

Вечером 8 апреля в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и других городах Грузии произошло отключение подачи электроэнергии. Причиной произошедшего стала крупная авария.