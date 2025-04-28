Вашингтон, 28 апреля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп «всё больше разочаровывается» действиями Украины и России и ожидает полного прекращения огня. Об этом 28 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По ее словам, Трамп считает, что российской и украинской сторонам необходимо начать переговоры, чтобы преодолеть кризис.

«Как я понимаю, [президент РФ] Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп. — Прим. ред.) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились», — заявила Левитт в ходе брифинга.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 28 апреля Путин объявил перемирие в дни празднования 80-й годовщины Великой Победы. Режим прекращения боевых действий начнет действовать с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. В случае нарушений перемирия украинскими войсками ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ, следует из сообщения Кремля.

Предыдущий мораторий на взаимные удары был объявлен РФ с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля в период празднования Пасхи. ВС РФ на этот период остановили все боевые действия. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично заявил, что украинские формирования будут соблюдать пасхальное перемирие, но это обещание было многократно нарушено.

Ранее с 18 марта 30 дней действовал мораторий на взаимные атаки РФ и Украины на энергетические объекты. Россия в полном объеме соблюдала договоренность, в то время как киевский режим, вопреки собственным обещаниям, нарушал его с самого первого дня.