Симферополь, 28 апреля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Задержанный Федеральной службой безопасности за подготовку теракта в Керчи гражданин Молдавии Евгений Курдоглу внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Курдоглу Евгений Михайлович 12.11.1992 года рождения, село Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова», — сообщается на сайте ведомства.

Молдаванин Курдоглу был судим за совершение кражи на территории Украины. После начала спецоперации вступил в контакт с представителями украинских спецслужб и начал выполнять их задания. Сотрудники ФСБ задержали его в Керчи в середине апреля. Он сознался в подготовке теракта и активно сотрудничает со следствием.

Как сообщало ИА Регнум, на допросе Курдоглу рассказал, что собирал данные о расположении в Керчи российских военных, а также об объектах энергетической и транспортной инфраструктуры Крыма. Он сообщил силовикам координаты тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство фугасного действия. С его помощью агент Киева планировал взорвать насосную станцию.

Мужчину арестовали по решению суда. Против него возбудили уголовное дело по ст. 205. «Террористический акт» и ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств».