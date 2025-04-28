Москва, 28 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Более 100 представителей из 48 стран мира примут участие в открытом диалоге международного проекта «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Москве. Об этом 28 апреля заявила пресс-служба Национального центра «Россия».

Пресс-служба Национального центра «Россия»

«Участники открытого диалога представляют 48 стран мира со всех континентов Земли. Более 200 онлайн-собеседований позволили отобрать 101 автора, которые были приглашены в Москву для очного участия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что присутствовать также будут 24 эксперта мирового уровня в сфере науки, экономики, СМИ и бизнеса, а также студенты. При этом в рамках проекта было получено 696 работ из 102 стран мира, написанных на 18 языках. Наиболее популярной стала тема «Инвестиции в человека». Также на экспертных питч-сессиях обсудят «Инвестиции в связанность», «Инвестиции в технологии» и «Инвестиции в среду».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961936" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Стартовал проект «Будущее мира. Новая платформа глобального роста»

«В условиях становления новой экономической реальности его участникам предложено представить свои гипотезы, идеи и научные разработки на условиях равенства, взаимоуважения и сотрудничества во благо человека. В течение трех дней они будут искать решения ключевых вызовов современности и формировать ориентиры для развития будущего мира», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступил на церемонии открытия проекта в Национальном центре «Россия». Он напомнил, что такое открытое международное мероприятие проводится впервые на фоне формирования новой глобальной экономики.

По его словам, мероприятие нацелено в первую очередь на создание дискуссионной площадки для обсуждения будущего экономики мира. Открытый диалог продлится с 28 по 30 апреля.