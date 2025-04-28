Москва, 28 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы признал организаторов нелегальной экскурсии по коллекторам подземной реки Неглинки виновными в гибели людей и приговорил фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 5,5 до 8,5 года. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Ким и Никита Дубас

Организаторами тура, завершившегося трагедией, были диггер Никита Дубас и гендиректор компании по бронированию экскурсий и туров «Спутник» Александр Ким. Их признали виновными в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Дубасу Н. И. назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Киму А. Р. назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Как передавало ИА Регнум, трагедия в коллекторе Неглинки произошла 20 августа 2023 года. Во время экскурсии начался ливень и тоннели быстро затопило. Погибли восемь человек.

Дубаса и Кима задержали в том же месяце. При этом Дубас находился в момент трагедии в Белоруссии, но вернулся в Москву и начал сотрудничать со следствием. Третий фигурант дела гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский улетел в Объединенные Арабские Эмираты на следующий день после трагедии. Его объявили в розыск.