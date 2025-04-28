Москва, 28 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Важнейшей национальной целью России является сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В прошлом году президент утвердил национальные цели России — до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Напомню — всего их семь. Важнейшая из них — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Это и реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов», — пояснил премьер, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Мишустин добавил, что среди значимых целей правительства РФ также числятся комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие.

«Следующая — устойчивая и динамичная экономика, а также — цифровая трансформация государственного и муниципального управления. И, конечно, седьмая, которая так и обозначена — технологическое лидерство», — заключил премьер.

Он уточнил, что последнюю цель можно назвать системообразующей. Без ее достижения не получится реализовать остальные шесть. По мнению Мишустина, в сегодняшних реалиях страны не могут чувствовать себя защищенными без собственных разработок и технологий.

«Они нужны, чтобы добиться устойчивого роста экономики, в полной мере выполнять социальные обязательства, предоставлять современную медицинскую помощь, строить качественные дома и дороги, открывать передовые предприятия», — пояснил он.

Мишустин напомнил, что для достижения национальных целей правительство разрабатывает национальные проекты — планы конкретных шагов по решению значимых задач.

«В них четко определены сроки, результаты, которые должны быть реализованы. И ответственные за такую работу», — объяснил глава правительства.

Он акцентировал внимание на том, что в последние годы в стране активно строятся детские сады и школы, модернизируются поликлиники, покупается новое оборудование в больницы, а также расширяются возможности получать государственные услуги в электронном виде.

Ранее в РФ приняли 12-летний план развития семейной и демографической политики. Более трех тысяч человек приняли участие в разработке Стратегии действий до 2036 года. Документ учитывает все интересы и потребности семей. Также в нем обозначены показатели, которые стране необходимо достичь в ближайшие 12 лет. Для этого специалисты провели тщательный анализ сложившейся в российских регионах демографической ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Также нацпроект предусматривает развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно ориентированной инфраструктуры культуры.

В конце декабря глава государства поручил следить за соблюдением принципа семейноцентричности и созданием условий для семей с детьми при реализации профильных национальных проектов.