Мадрид, 28 апреля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Масштабное отключение электроснабжения и связи произошло в Испании и Португалии. Об этом 28 апреля сообщил телеканал laSexta.

IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

«Электричество в сотнях предприятий и домов, включая мобильные сети, было отключено в понедельник, около 12:30 (13:30 мск), во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что свет отключили в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и многих других испанских городах. Также на фоне отсутствия света наблюдаются сбои в работе международного аэропорта Мадрид — Барахасе. В ряде населенных пунктов движение транспорта было парализовано из-за неработающих светофоров.

При этом также отключения света наблюдаются в Португалии, где была парализована работа аэропорта Лиссабона. Причины произошедшего неизвестны, власти и энергокомпании выясняют обстоятельства.

По информации Euronews, отключения электроэнергии также наблюдаются во Франции и Бельгии.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 апреля в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и других грузинских городах отключилась подача электроэнергии. Причиной инцидента стала крупная авария.

В конце марта лондонский аэропорт Хитроу закрыли из-за взрыва с последующим пожаром на снабжающей авиаузел электроподстанции. Также без света остались тысячи домов, подключенных к подстанции.