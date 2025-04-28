Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге. В рамках разговора была затронута тема освобождения Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Как отметила Матвиенко, российские военнослужащие профессионально и филигранно осуществили операцию по вытеснению украинских группировок из курского приграничья, ставя в приоритет сохранение жизней мирных граждан.

Путин сообщил, что уже провёл разговоры с командирами подразделений ВС РФ, внёсших особый вклад в освобождение Курской земли. Также глава государства указал на мужество курян, столкнувшихся с беспрецедентной агрессией противника.

«Граждане наши — вот это самое главное. Очень мужественно держались, и наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет», — подчеркнул президент.

Путин поручил Матвиенко совместно с правительством проанализировать, что ещё можно сделать для жителей курского приграничья и области в целом в плане оказания поддержки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в минувшую субботу, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Он также отметил вклад военных КНДР в разгром украинских формирований в регионе.

Путин поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ за разгром ВСУ в Курской области. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.