Красногорск, 28 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Состязания по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) состоялись в подмосковном городе Щёлкове. Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступила компания «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Подмосковье прошли соревнования по сдаче норм ГТО

В мероприятии приняли участие около 700 спортсменов-любителей с 66 предприятий «Роснефти», а также из центрального аппарата управления. Соревнования длились два дня. Спортсмены могли сдавать нормативы ГТО в 13 дисциплинах, среди которых бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, наклоны, подтягивания, отжимания, рывок гири и стрельба.

Участников сдачи нормативов ГТО делили по возрастным группам и уровням сложности. Спортсмены ставили личные рекорды, а также пытались показать наилучший результат среди всех участвующих. Так, рекорд по количеству отжиманий среди женщин в этом году составил 140 раз, среди мужчин — 166 раз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Подмосковье прошли соревнования по сдаче норм ГТО

Также в рамках мероприятия прошли состязания по функциональному многоборью. Количество команд по сравнению с соревнованиями прошлого года выросло почти в два раза — до 73 команд против 40 в 2024 году, а общее количество участников составило 213 человек.

В первый день соревнований команды из трех человек преодолевали шесть испытаний: греблю, толчок гири, бросок медбола, командное подтягивание, прыжки через канат и упражнение «прогулка фермера». Во второй день спортсмены боролись за победу в игре «Снайпер» и смешанной беговой эстафете на разные дистанции. Лучшими в многоборье стали команды «РН-БашНИПИнефть», «Удмуртнефть» и «РН-Уватнефтегаз».

Победителям соревнований были вручены дипломы, кубки и грамоты. В церемонии награждения принял участие Сергей Фёдоров — трёхкратный чемпион мира по хоккею, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА.