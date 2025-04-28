Москва, 28 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Доля жизненно важных лекарств, произведенных в России, должна вырасти до 90%. О такой необходимости 28 апреля объявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на марафоне общества «Знание».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов должна вырасти до 90%, медизделий — до 40%», — подчеркнул он.

Премьер добавил, что для обеспечения качественной медицинской помощи россиянам в стране необходимы собственные эффективные медицинские препараты.

«Главная задача — сделать доступнее для граждан передовые подходы к профилактике и лечению», — пояснил Мишустин.

В 2023 году председатель правительства подписал постановление об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года («Фарма-2030»). Ключевые задачи — увеличение конкурентоспособности, импортоопережение и экспорт лекарств, произведенных в России. И проект показал результаты.

Уже в апреле 2024 года ИА Регнум писало, что за последний год в стране создан и запатентован препарат для лечения болезни Паркинсона, зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, а также разработан аналог швейцарской «Спинразы», применяющейся для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) — одного из самых дорогих лекарств в мире.

Как сообщало ИА Регнум, год назад президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов против онкологических заболеваний и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Глава государства добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.

Президент отметил, что в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.