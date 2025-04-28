Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Необходимо провести анализ мер поддержки, оказанных жителям приграничных районов Курской области, пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Егор Алеев/ТАСС

Глава государства в ходе поездки в Санкт-Петербург встретился с со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Она рассказала, что у всех приподнятое настроение в связи полным освобождением Курской области от оккупантов. Президент отметил, что российские военнослужащие показали себя наилучшим образом, действуя в регионе, а также мирные граждане держались очень мужественно.

«Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничьи для того, чтобы поддержать людей и дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства», — заявил Путин.

Матвиенко пообещала подключиться и заняться приоритетными вопросами на этом направлении.

Как передавало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении разгрома формирований ВСУ, которые вторглись в курское приграничье. Общие потери противника на этом направлении составили 76 тыс. военных. ВС РФ приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

2 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит на выплаты жителям Курской области 16 млрд рублей. Эти средства можно будет потратить на покупку или строительство новых домов и квартир. Ведется работа над тем, чтобы помочь населению приграничья вернуться к нормальной жизни.