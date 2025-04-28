Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Уверенность россиян в том, что страна одержит победу в ходе специальной военной операции, должна только укрепляться. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Состоялась рабочая встреча Путина с председателем Совета Федерации Матвиенко

Матвиенко коснулась темы освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований. Президент отметил, что российские силовики проявили мужество и профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что российские граждане очень мужественно держались.

Он призвал еще раз проанализировать, что нужно сделать в Курской области для поддержки жителей. Все обязательства со стороны государства должны быть выполнены в полном объеме.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в конце прошлого года заявил, что единство и твердая воля к победе заложены в национальном характере россиян. Миллионы людей по всей стране объединены любовью к России и гордостью за нее и за героев СВО. Глава государства неоднократно подчеркивал, что участниками спецоперации гордится вся страна.