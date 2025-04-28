Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Министерство просвещения РФ издало приказ о максимальной нагрузке на педагогов, который запрещает учителям проводить более шести уроков в день. Об этом 28 апреля сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Сегодня мы нормируем в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пяти-шести уроков, не больше», — отметил он, выступая на заседании Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

Кроме того, министерство направило в школы типовые штатные расписания. Кравцов подчеркнул, что они пока носят рекомендательный характер, и попросил законодателей проработать этот вопрос.

Как передавало ИА Регнум, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании, указала на низкие зарплаты молодых учителей и призвала Минпросвещения и Минтруд РФ обратить на это внимание. Она сообщила, что педагоги, недавно пришедшие в школы, получают в месяц до 30 тыс. рублей. На такую зарплату невозможно содержать семью, и это в том числе негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в марте заявил, что в 2026 году в стране начнут вводить новую систему оплаты труда учителей. В 2027 году ее планируют внедрить во всех образовательных организациях. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина для устранения диспропорций в этой сфере.