МВД Ирана назвало причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
МВД Ирана: взрыв в порту в Бендер-Аббасе произошёл из-за халатности
Тегеран, 28 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Человеческая халатность стала причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи, который находится в 15 км от города Бендер-Аббаса на юге Ирана. К текущему моменту удалось установить виновных, расследование продолжается, сообщил 28 апреля министр внутренних дел республики Эскандер Моамени.
«Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность», — приводит слова Моамени иранское агентство Mehr.
Мощный взрыв в иранском порту произошел 26 апреля. Он был такой силы, что взрывной волной выбило окна в радиусе нескольких километров. Погибли, согласно последним данным, 46 человек. Число пострадавших достигло почти 1,4 тыс. человек.
Как ранее передавало ИА Регнум, для оказания помощи в ликвидации возгорания после взрыва в иранском порту в Бендер-Аббас прибыли два самолёта МЧС России. Пресс-служба российского посольства в республике также сообщила, что ожидается прибытие еще одного российского спасательного борта в Иран.