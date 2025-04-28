Тегеран, 28 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Человеческая халатность стала причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи, который находится в 15 км от города Бендер-Аббаса на юге Ирана. К текущему моменту удалось установить виновных, расследование продолжается, сообщил 28 апреля министр внутренних дел республики Эскандер Моамени.

Sha Dati/XinHua/Global Look Press

«Была образована комиссия для проведения расследования, виновные задержаны, они объяснили некоторые вопросы касательно взрыва, расследование продолжается. Я уже вчера объяснял, каким образом произошла эта трагедия. Имела место халатность, в частности, нарушение правил безопасности и неосторожность», — приводит слова Моамени иранское агентство Mehr.

Мощный взрыв в иранском порту произошел 26 апреля. Он был такой силы, что взрывной волной выбило окна в радиусе нескольких километров. Погибли, согласно последним данным, 46 человек. Число пострадавших достигло почти 1,4 тыс. человек.

Как ранее передавало ИА Регнум, для оказания помощи в ликвидации возгорания после взрыва в иранском порту в Бендер-Аббас прибыли два самолёта МЧС России. Пресс-служба российского посольства в республике также сообщила, что ожидается прибытие еще одного российского спасательного борта в Иран.