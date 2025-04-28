Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Госдума и правительство должны уделить особое внимание социальным вопросам. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем российского парламента Вячеславом Володиным.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Важнейшими направлениями деятельности любого государства являются образование и здравоохранение, подчеркнул глава государства.

«Социальный долг представляет особую ценность, особый интерес — то, чем люди живут каждый день, то, с чем они сталкиваются в своей жизни», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961922" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент провел рабочую встречу с председателем Госдумы Володиным

Он обратил внимание на то, что проблем в этих сферах «всегда много», хотя есть и успехи. Поэтому социальными вопросами всегда нужно заниматься.

«Стоит только на одну секунду упустить внимание к этим вопросам — и все будет проседать. Вместе с правительством попрошу вас уделить этому особое внимание. Особое значение эти вопросы имеют для всей страны», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, наиболее часто задаваемыми в ходе прямой линии президента России, которая состоялась в конце прошлого года, были вопросы, касающиеся здравоохранения, состояния дорог, домов, работы управляющих компаний, социальных выплат и расчета пенсий.

В августе 2024 года глава государства заявил, что все ветви власти в России должны действовать так, чтобы прежде всего обеспечить интересы россиян. Необходимо создавать условия для дальнейшего стабильного и устойчивого развития экономики страны, на базе которой решаются социальные вопросы, подчеркнул он.