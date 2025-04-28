Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Российская сторона не отказывается от контактов с парламентариями из стран Запада, включая США. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступлении на Совете законодателей.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят — это их дело», — отметил он.

Глава государства уточнил, что при этом Россия всегда готова к проведению таких контактов. Путин добавил, что обсуждает эти вопросы с руководителями обеих палат парламента страны.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что делегации России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде обсудили необходимость для Запада принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе взаимного уважения. По его словам, стороны пришли к согласию, что международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой из стран собственных национальных интересов.

Глава МИД РФ уточнил, что попытки западных стран сдержать объективный процесс укрепления новых мощных центров роста с целью сохранения своего доминирования противоречат многополярным реалиям и приводят к дестабилизации геополитической обстановки. При этом они отвлекают огромные ресурсы от решения задач устойчивого развития и преодоления социально-экономических дисбалансов и неравенства, добавил Лавров.