Москва, 28 апреля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Возможное согласие Украины на предложенное РФ перемирие не будет гарантировать его соблюдения Киевом. Об этом 28 апреля заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Александр Полегенько/ТАСС

Президент России Владимир Путин, исходя из гуманитарных соображений, объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

«От украинской стороны можно ожидать всего, чего угодно. Даже если они формально согласятся, это не значит, что они будут соблюдать его», — заявила Матвиенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Председатель Совфеда добавила, что объявление перемирия демонстрирует последовательность России в диалоге с США. Решение Путина, по ее словам, показывает желание добиться устойчивого и постоянного мира.

Россия в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин конфликта на Украине, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 марта действовал 30-дневный мораторий на взаимное нанесение ВС РФ и украинской армией ударов по энергетическим объектам. Россия в полном объеме соблюдала договоренность, киевский режим, вопреки собственным обещаниям, нарушал его с самого первого дня.

Кроме того, Путин с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля объявлял пасхальное перемирие. Российские войска на это время остановили все боевые действия. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут соблюдать пасхальное перемирие, но это обещание также было многократно нарушено.