Москва, 28 апреля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Начался новый процесс воссоздания Руси и воссоединения с ней исторических русских земель. Об этом 28 апреля заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Виктор Медведчук

Он указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский требует от русскоязычных граждан, проживающих на Украине и не желающих ассимилироваться, уезжать в Россию. При этом президент РФ Владимир Путин говорит об одном народе, объединяя русских и украинцев, и в России принимают тех, кто бежит с Украины.

«Если миллионам граждан надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если «неправильные» граждане надумают это сделать с территориями?» — отметил Медведчук.

Политик также обвинил Зеленского во лжи о том, что Россия якобы проводит геноцид украинцев. Этот обман вскрылся, так как русскоязычное население составляет на Украине большинство, несмотря на русофобскую политику киевского режима.

По мнению Медведчука, когда исконные русские земли вернутся в состав России, у Украины останется только несколько областей, на которые будут претендовать Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. В результате Украина повторит судьбу исчезнувшего в Х веке Хазарского каганата.

«История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, и этот справедливый исторический процесс ничто и никто остановить не сможет», — подчеркнул Медведчук в статье, опубликованной на сайте его движения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Он напомнил, что эти земли с давних времен входили в состав российского государства.

Путин также заявил, что многие жители Западной Украины хотят, чтобы их территории вошли в состав Польши, Румынии и Венгрии. Москва в этой ситуации является единственным гарантом территориальной целостности Украины, если Киев захочет договариваться. Если такого желания у украинских властей не будет, то история всё расставит по местам, Россия этому мешать не будет, но и своего не отдаст.