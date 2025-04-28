Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Отчёты о выполненной парламентариями работе должны содержать в себе конкретные результаты об улучшении жизни россиян, а не данные об объёмах истраченных средств. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ

«Нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы. Смотреть на то, как жизнь людей меняется», — отметил глава государства.

Кроме того, в ходе своего выступления президент назвал обеспечение потребностей специальной военной операции и нужд военнослужащих Вооружённых сил РФ главным приоритетом для парламентариев. Вместе с тем Путин поблагодарил представителей парламентского корпуса разных уровней за помощь армии и флоту России.

Работа Совета законодателей началась в Северной столице накануне, 27 апреля, в День российского парламентаризма. Заседание Совета проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на мероприятии выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала Минпросвещения и Минтруд РФ при создании новой системы оплаты труда обратить внимание на зарплаты молодых учителей. По её словам, многие молодые специалисты, работающие в школах, сейчас получают меньше, чем доставщики пиццы в Москве.