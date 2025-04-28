Москва, 28 апреля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Установление перемирия в период празднования 80-летия Победы является инициативой президента РФ Владимира Путина. Об этом 28 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Это инициатива президента», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее в тот же день, исходя из гуманитарных соображений, Москва объявила перемирие с Киевом: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период прекращаются все боевые действия. При этом в Кремле подчеркнули, что, в случае нарушений перемирия со стороны Украины, ВС России дадут адекватный и эффективный ответ.

Таким образом, Россия в очередной раз заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин конфликта на Украине, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Как передавало ИА Регнум, председатель Совфеда Валентина Матвиенко завила, что возможное согласие Украины на предложенное перемирия не будет гарантировать его соблюдения киевским режимом. При этом объявление Москвой приостановки боевых действий в дни 80-летия Победы демонстрирует последовательность российской стороны в диалоге с Вашингтоном, а решение Путина показывает желание добиться устойчивого и постоянного мира.

Предыдущий мораторий на взаимные удары был объявлен РФ с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля в период празднования Пасхи. ВС РФ на этот период остановили все боевые действия. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично заявил, что украинские формирования будут соблюдать пасхальное перемирие, но это обещание было многократно нарушено.

Ранее с 18 марта 30 дней действовал мораторий на взаимные атаки РФ и Украины на энергетические объекты. Россия в полном объеме соблюдала договоренность, в то время как киевский режим, вопреки собственным обещаниям, нарушал его с самого первого дня.