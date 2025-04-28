Санта-Фе, США, 28 апреля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Двукратный лауреат премии «Оскар» 95-летний актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Global Look Press/imago stock&people

Управление судебно-медицинской экспертизы в Нью-Мексико опубликовало окончательные результаты вскрытия.

Выяснилось, что у актера была застойная сердечная недостаточность, а также хроническая гипертензивная болезнь с поражением почек. Кроме того, Хэкмен страдал болезнью Альцгеймера.

Согласно истории болезни, в 2019 году Хэкмену установили кардиостимулятор. Также ему провели шунтирование и замену аортального клапана.

Также отмечается, что Хэкмен оставался без еды. Об этом свидетельствует наличие в крови ацетона, вызванного голоданием при диабете.

Как сообщало ИА Регнум, Хэкмен был 26 февраля найден мертвым в своем доме в Санта-Фе. Также полиция обнаружила труп его жены — 63-летней пианистки Бетси Аракавы. Эксперты пришли к выводу, что Аракава скончалась 11 февраля, а Хэкмен — через неделю, 18 февраля. Вероятно, актер, оставшись один, не мог позаботиться о себе.

Первый «Оскар» Хэкмен получил за роль Уильяма Фридкина в фильме «Французский связной» (1971 год). Второй — за роль в фильме Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992 год).

Также Хэкмен известен ролями в кинолентах «Разговор» (1974 год), «Супермен» (1978 год), «Миссисипи в огне» (1988 год), «Фирма» (1993 год), «Семейка Тененбаум» (2001 год).

Кроме того, он написал книги «Пробуждение звезды Пердидо» (1999 год), «Справедливость ни для кого» (2004 год), «Вермиллион» (2004 год) и «Побег из Андерсонвилля» (2008 год) в соавторстве с Дэниелом Лениханом и выпустил два сольных альбома — Payback at Morning Peak (2011 год) и Pursuit (2013 год).