Москва, 28 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля примут участие в мероприятиях к 80-летию Победы в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел БедняковИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главы двух государств поучаствуют в заседании форума «Великое наследие — общее будущее». Помимо этого, они посетят мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

«Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Также Путин проведет рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Лукашенко ранее рассказал, что встретится с Путиным на форуме к 80-летию Победы, который пройдет в Волгограде. Мероприятие откроется 28 апреля. Ключевыми темами форума станут вклад народов Советского Союза в Победу, борьба с попытками переписать историю и задачи по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

В рамках форума пройдут пленарные заседания и другие мероприятия. Он завершится парадом на площади Павших Борцов и открытием мультимедийной инсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и фасаде музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как передавало ИА Регнум, марафон общества «Знание» пройдет с 28 по 30 апреля и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие охватит все федеральные округа, в том числе новые регионы страны. В рамках марафона состоятся лекции, кинопоказы и другие мероприятия.

Основные события марафона пройдут на 11 площадках, центральная из которых расположится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В мероприятии смогут принять участие более 25 тыс. человек.