Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Стоящие перед Россией вызовы являются не препятствием, а стимулом развиваться более динамично. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге

«Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не повод откладывать, а наоборот — стимул, более динамично решать задачи долгосрочного развития страны, и потому столь важно, что вы (парламентарии. — Прим. ред.) интенсивно работаете по всем значимым направлениям, именно по всем», — рассказал он в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.

К таким направлениям российский лидер отнес повышение уровня жизни семей, вопросы демографии, укрепление экономики и технологической независимости, поддержку деловой и предпринимательской инициативы, развитие регионов, городов и поселков, а также совершенствование института гражданского общества и решение вопросов сохранения культурного и исторического наследия России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961914" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин: «Весь парламентский корпус, на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени»

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ удалость сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на развязанную против страны экономическую войну. Он также напомнил о блокировке доступа к системе SWIFT, зарубежным финансовым рынкам и платежным системам, мировым резервным валютам и о санкциях против Банка России, платежной системы «Мир», Мосбиржи, крупных и системно значимых российских банков. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также отмечал, что отечественная промышленность смогла адаптироваться к зарубежным санкциям и перенаправить экспортные потоки.

18 марта Путин назвал западные экономические ограничения механизмом системного стратегического давления на российское государство. При этом санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике — в сфере экономики и государственных финансов наблюдается стабильность, подчеркнул он. Кроме того, в 2024 году Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, указал президент.