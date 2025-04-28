Москва, 28 апреля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Узкий круг западноевропейских держав стоит за крупными военными конфликтами, происходившими в последние 300 лет. Об этом 28 апреля заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в рамках выступления на международном симпозиуме «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, предстоящее празднование 80-летнего юбилея Великой Победы побуждает россиян опираться на исторический опыт в осмыслении происходящих в мире процессов и попытаться сделать определенные выводы.

«Один из них заключается в том, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трёх столетий является узкий круг едва ли не одних и тех же западноевропейских держав», — сказал директор СВР.

Нарышкин также отметил, что это касается многих конфликтов, первым из которых можно назвать Семилетнюю войну 1756–1763 годов, а последним — Вторую мировую войну.

«Мы видим, как хищнические устремления этих метрополий, направленные в том числе друг против друга, оборачиваются разрушениями и огромными человеческими жертвами. Причем эти жертвы не только в самой Европе, но и за многие тысячи километров от нее», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, Нарышкин 26 апреля сообщил о возможных провокациях со стороны Великобритании против России. По его словам, они могут быть осуществлены на территории любой страны. Таким образом он прокомментировал вопрос представителя одного из СМИ о вероятности диверсий Лондона на украинской территории с применением химического оружия.