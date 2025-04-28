Москва, 28 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит ожидать от президента США Дональда Трампа новых поставок вооружений, хотя Киев на днях вновь просил их. Такое мнение высказал в беседе с ИА Регнум политолог, президент «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов. Кроме того, считает эксперт, Соединённые Штаты и их сателлиты могут в ближайшее время признать Крым российским, невзирая на украинскую позицию.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

«В действующем американском конгрессе ни в одной из палат нет законопроектов, которые предполагают поставки вооружения Украине после мая. Существуют действующие контракты, но они заканчиваются. Соответственно, с учетом того, что Трампу необходимо найти примерно 2 трлн долларов и он экономит сейчас на очень многом, за редкими исключениями новых соглашений не предвидится», — напомнил в связи с этим Абзалов.

Более того, Белый дом ранее уже отменил обмен разведданными с Киевом, что стало не менее существенной потерей для украинской стороны. Поставки вооружений возможны, но на частных основаниях и не в прежних объёмах, считает собеседник агентства.

Во вторник, 29 апреля, исполняется 100 дней с начала второго срока президентства Трампа. Как ожидается, состоится большой митинг, на котором, вероятно, не обойдется без украинской темы, напомнил собеседник агентства. Президент США сейчас всеми силами пытается продавить 30-дневное перемирие, ему важно сделать это до визита на Ближний Восток — в Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Аизраиль, — который стартует уже 13 мая. К этому моменту Трамп хочет получить переговорные позиции.

«Надо понимать, что, по сути, обсуждается даже не 30-дневное перемирие, а предметно сам мир. И, например, признание Крыма российским, причем Вашингтоном, а не Киевом или Евросоюзом, — это часть окончательного мирного соглашения», — подчеркнул Абзалов.

Большое значение будет иметь итоговая редакция пункта относительно украинских вооружённых сил. У Москвы есть пожелания по демилитаризации, то есть ограничениям по отдельным видам вооружений. Стороны в этом вопросе к общему знаменателю пока не пришли, отметил Абзалов.

«Поэтому Трамп постарается не брать на себя никаких дополнительных обязательств не только по поставкам оружия, но и по гарантиям безопасности, а также по членству Украины в НАТО. Более того, судя по всему, ему каким-то образом придётся на летнем саммите Североатлантического альянса протащить это решение. Задача стоит достаточно сложная», — отметил эксперт.

В плане Трампа не сказано, что Украина должна признать Крым российским, напомнил Абзалов, речь идёт о США. Но если это произойдет, то ясно, что через некоторое время примеру американцев последует Израиль, Япония, Южная Корея и так далее. И Зеленский осознаёт, что это может стать легитимизацией процесса в целом, для Москвы это принципиальный момент, указал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в минувшие выходные в Риме на похоронах папы римского Франциска состоялась короткая встреча Трампа с Зеленским. Глава киевского режима заявил, что успел многое обсудить с американским лидером, в то время как президент США был явно не столь высокого мнения о разговоре.

Выступая позднее перед журналистами, Трамп отметил, в частности, что вопрос принадлежности Крыма обсудили вкратце, а Киев, по его мнению, в конечном итоге откажется от притязаний на полуостров. Говорили о поставках оружия Украине, но президент США ничего не пообещал, подчеркнув только, что Зеленский три года просит об этом.